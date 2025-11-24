Zoo World pris i dag

Sanntids Zoo World (ZOO) pris i dag er $ 0.00000505, med en 3.80% endring de siste 24 timene. Nåværende ZOO til USD konverteringssats er $ 0.00000505 per ZOO.

Zoo World rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,053.74, med en sirkulerende forsyning på 999.99M ZOO. I løpet av de siste 24 timene ZOO har den blitt handlet mellom $ 0.00000481(laveste) og $ 0.00000509 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01409993, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000392.

Kortsiktig har ZOO beveget seg -0.63% i løpet av den siste timen og -4.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Zoo World (ZOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.05K$ 5.05K $ 5.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.05K$ 5.05K $ 5.05K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,992,256.212575 999,992,256.212575 999,992,256.212575

Nåværende markedsverdi på Zoo World er $ 5.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZOO er 999.99M, med en total tilgang på 999992256.212575. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.05K.