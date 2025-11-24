ZOO Crypto World pris i dag

Sanntids ZOO Crypto World (ZOO) pris i dag er --, med en 1.41% endring de siste 24 timene. Nåværende ZOO til USD konverteringssats er -- per ZOO.

ZOO Crypto World rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 18,526.46, med en sirkulerende forsyning på 101.00M ZOO. I løpet av de siste 24 timene ZOO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 25.74, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ZOO beveget seg +0.34% i løpet av den siste timen og -3.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ZOO Crypto World (ZOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K Opplagsforsyning 101.00M 101.00M 101.00M Total forsyning 101,000,927.3409388 101,000,927.3409388 101,000,927.3409388

