ZODs (ZODS) Informasjon ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort. Offisiell nettside: https://www.zods.pro/ Teknisk dokument: https://www.zods.pro/ Kjøp ZODS nå!

ZODs (ZODS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZODs (ZODS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 313.42K $ 313.42K $ 313.42K Total forsyning: $ 823.61M $ 823.61M $ 823.61M Sirkulerende forsyning: $ 741.22M $ 741.22M $ 741.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 348.26K $ 348.26K $ 348.26K All-time high: $ 0.02332287 $ 0.02332287 $ 0.02332287 All-Time Low: $ 0.00011597 $ 0.00011597 $ 0.00011597 Nåværende pris: $ 0.00042285 $ 0.00042285 $ 0.00042285 Lær mer om ZODs (ZODS) pris

ZODs (ZODS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZODs (ZODS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZODS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZODS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZODSs tokenomics, kan du utforske ZODS tokenets livepris!

ZODS prisforutsigelse Vil du vite hvor ZODS kan være på vei? Vår ZODS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZODS tokenets prisforutsigelse nå!

