ZODIA pris i dag

Sanntids ZODIA (ZODIA) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ZODIA til USD konverteringssats er -- per ZODIA.

ZODIA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,898.55, med en sirkulerende forsyning på 1.00B ZODIA. I løpet av de siste 24 timene ZODIA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00132653, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ZODIA beveget seg -- i løpet av den siste timen og -29.24% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ZODIA (ZODIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZODIA er $ 6.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZODIA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.90K.