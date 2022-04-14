ZOA AI (ZOA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZOA AI (ZOA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZOA AI (ZOA) Informasjon ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community. Offisiell nettside: https://www.myzoa.app/ Kjøp ZOA nå!

ZOA AI (ZOA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZOA AI (ZOA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.57K Total forsyning: $ 999.52M Sirkulerende forsyning: $ 999.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.57K All-time high: $ 0.00480592 All-Time Low: $ 0.00002565 Nåværende pris: $ 0

ZOA AI (ZOA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZOA AI (ZOA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZOA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZOA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZOAs tokenomics, kan du utforske ZOA tokenets livepris!

