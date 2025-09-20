ZOA AI (ZOA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00480592$ 0.00480592 $ 0.00480592 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.52% Prisendring (7D) +0.52%

ZOA AI (ZOA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZOA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZOA er $ 0.00480592, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZOA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZOA AI (ZOA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.79K$ 36.79K $ 36.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.79K$ 36.79K $ 36.79K Opplagsforsyning 999.52M 999.52M 999.52M Total forsyning 999,516,247.506226 999,516,247.506226 999,516,247.506226

Nåværende markedsverdi på ZOA AI er $ 36.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZOA er 999.52M, med en total tilgang på 999516247.506226. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.79K.