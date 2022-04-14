ZMINE (ZMN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZMINE (ZMN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZMINE (ZMN) Informasjon ZMINE is a cryptocurrency mining ICO project. It has a unique business model which it is named ""We rent your graphic card (WRYGC)"". The model has run successfully for a year. There are approximately ten thousand GPUs from hundreds of customer in company's facilities. The company make a contract with customer for borrowing GPUs. After that, every half month, the benefit, after electricity cost deducted, will be divided 50:50 between the company and customers. The company will manage all other hardware and facilities and take card of all other cost. It is different from cloud mining because customer own their real graphic cards not just hashing power. Moreover, all of founders have developer background they have invested and mainly focused on R&D in order to optimize the profit not solely the size of mining farm. In term of technology, there are various of advantages, for example coin mining switching, fast GPUs deployment, customize mining hardware, and GPUs overclock profiling. The fund from ICO will be spent to support the real requirements from customers and existing business. Customer don't have advance knowledge about GPUs and mining technology. Therefore, we would purchase large batch of GPUs for cheaper price and suitable mining spec. They would like to invest in mining, however large batch of GPUs and mining equipment could take 1-2 months to be transported. We book and prepare all of those in advance by the fund. Then, it will be ready in very short period. Customer would like to trade their GPUs. ZMINE will developed GPUs market which customer could bid and offer their own GPU comfortably. ZMINE token have been listed in the number one Thailand cryptocurrency exchange, https://bx.in.th, within couple weeks after the sale period being end. After listing, the price has maintained nearly twofold the ICO price. The 24 hours trading value has swung from $110,000 USD to $800,000 USD. These facts could be verified the quality of ZMINE team and trust from customer. Offisiell nettside: https://www.zmine.com/ Teknisk dokument: https://www.zmine.com/ZMINE_WHITEPAPER_EN.pdf Kjøp ZMN nå!

ZMINE (ZMN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZMINE (ZMN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 657.82K $ 657.82K $ 657.82K Total forsyning: $ 40.98M $ 40.98M $ 40.98M Sirkulerende forsyning: $ 40.98M $ 40.98M $ 40.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 657.82K $ 657.82K $ 657.82K All-time high: $ 0.175995 $ 0.175995 $ 0.175995 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01605116 $ 0.01605116 $ 0.01605116 Lær mer om ZMINE (ZMN) pris

ZMINE (ZMN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZMINE (ZMN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZMN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZMN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZMNs tokenomics, kan du utforske ZMN tokenets livepris!

