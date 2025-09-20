ZMINE Pris (ZMN)
-0.11%
-0.80%
+1.58%
+1.58%
ZMINE (ZMN) sanntidsprisen er $0.01631759. I løpet av de siste 24 timene har ZMN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01617561 og et toppnivå på $ 0.01655653, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZMN er $ 0.175995, mens den rekordlave prisen er $ 0.00024583.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZMN endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og +1.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på ZMINE er $ 668.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZMN er 40.98M, med en total tilgang på 40982566.509358466. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 668.59K.
I løpet av i dag er prisendringen på ZMINE til USD ble $ -0.00013321819656015.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZMINE til USD ble $ +0.0007494848.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZMINE til USD ble $ +0.0035979306.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZMINE til USD ble $ +0.00436027922006951.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.00013321819656015
|-0.80%
|30 dager
|$ +0.0007494848
|+4.59%
|60 dager
|$ +0.0035979306
|+22.05%
|90 dager
|$ +0.00436027922006951
|+36.47%
ZMINE is a cryptocurrency mining ICO project. It has a unique business model which it is named ""We rent your graphic card (WRYGC)"". The model has run successfully for a year. There are approximately ten thousand GPUs from hundreds of customer in company's facilities. The company make a contract with customer for borrowing GPUs. After that, every half month, the benefit, after electricity cost deducted, will be divided 50:50 between the company and customers. The company will manage all other hardware and facilities and take card of all other cost. It is different from cloud mining because customer own their real graphic cards not just hashing power. Moreover, all of founders have developer background they have invested and mainly focused on R&D in order to optimize the profit not solely the size of mining farm. In term of technology, there are various of advantages, for example coin mining switching, fast GPUs deployment, customize mining hardware, and GPUs overclock profiling. The fund from ICO will be spent to support the real requirements from customers and existing business. 1. Customer don't have advance knowledge about GPUs and mining technology. Therefore, we would purchase large batch of GPUs for cheaper price and suitable mining spec. 2. They would like to invest in mining, however large batch of GPUs and mining equipment could take 1-2 months to be transported. We book and prepare all of those in advance by the fund. Then, it will be ready in very short period. 3. Customer would like to trade their GPUs. ZMINE will developed GPUs market which customer could bid and offer their own GPU comfortably. ZMINE token have been listed in the number one Thailand cryptocurrency exchange, https://bx.in.th, within couple weeks after the sale period being end. After listing, the price has maintained nearly twofold the ICO price. The 24 hours trading value has swung from $110,000 USD to $800,000 USD. These facts could be verified the quality of ZMINE team and trust from customer.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.