ZMINE (ZMN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01617561 24 timer høy $ 0.01655653 All Time High $ 0.175995 Laveste pris $ 0.00024583 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -0.80% Prisendring (7D) +1.58%

ZMINE (ZMN) sanntidsprisen er $0.01631759. I løpet av de siste 24 timene har ZMN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01617561 og et toppnivå på $ 0.01655653, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZMN er $ 0.175995, mens den rekordlave prisen er $ 0.00024583.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZMN endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og +1.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZMINE (ZMN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 668.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 668.59K Opplagsforsyning 40.98M Total forsyning 40,982,566.509358466

Nåværende markedsverdi på ZMINE er $ 668.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZMN er 40.98M, med en total tilgang på 40982566.509358466. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 668.59K.