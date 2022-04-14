ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZKsync Staked ETH (ZKETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Informasjon zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi's highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an "index token" designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. Offisiell nettside: https://zksync.dinero.xyz/

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZKsync Staked ETH (ZKETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.92K $ 25.92K $ 25.92K Total forsyning: $ 5.53 $ 5.53 $ 5.53 Sirkulerende forsyning: $ 5.53 $ 5.53 $ 5.53 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.83K $ 25.83K $ 25.83K All-time high: $ 4,756.37 $ 4,756.37 $ 4,756.37 All-Time Low: $ 1,443.0 $ 1,443.0 $ 1,443.0 Nåværende pris: $ 4,672.82 $ 4,672.82 $ 4,672.82 Lær mer om ZKsync Staked ETH (ZKETH) pris

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZKsync Staked ETH (ZKETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZKETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZKETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZKETHs tokenomics, kan du utforske ZKETH tokenets livepris!

