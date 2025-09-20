Dagens ZKsync Staked ETH livepris er 4,672.82 USD. Spor prisoppdateringer for ZKETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZKETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZKsync Staked ETH livepris er 4,672.82 USD. Spor prisoppdateringer for ZKETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZKETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ZKETH

ZKETH Prisinformasjon

ZKETH Offisiell nettside

ZKETH tokenomics

ZKETH Prisprognose

ZKsync Staked ETH Pris (ZKETH)

Ikke oppført

1 ZKETH til USD livepris:

$4,672.82
$4,672.82$4,672.82
0.00%1D
USD
ZKsync Staked ETH (ZKETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:52:49 (UTC+8)

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,756.37
$ 4,756.37$ 4,756.37

$ 1,443.0
$ 1,443.0$ 1,443.0

--

--

+5.21%

+5.21%

ZKsync Staked ETH (ZKETH) sanntidsprisen er $4,672.82. I løpet av de siste 24 timene har ZKETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZKETH er $ 4,756.37, mens den rekordlave prisen er $ 1,443.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZKETH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Markedsinformasjon

$ 25.92K
$ 25.92K$ 25.92K

--
----

$ 25.92K
$ 25.92K$ 25.92K

5.55
5.55 5.55

5.546643387884721
5.546643387884721 5.546643387884721

Nåværende markedsverdi på ZKsync Staked ETH er $ 25.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZKETH er 5.55, med en total tilgang på 5.546643387884721. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.92K.

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ZKsync Staked ETH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZKsync Staked ETH til USD ble $ +314.8176963220.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZKsync Staked ETH til USD ble $ +1,041.0304654440.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZKsync Staked ETH til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +314.8176963220+6.74%
60 dager$ +1,041.0304654440+22.28%
90 dager$ 0--

Hva er ZKsync Staked ETH (ZKETH)

zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would.

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Ressurs

Offisiell nettside

ZKsync Staked ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZKsync Staked ETH (ZKETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZKsync Staked ETH (ZKETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZKsync Staked ETH.

Sjekk ZKsync Staked ETHprisprognosen nå!

ZKETH til lokale valutaer

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZKsync Staked ETH (ZKETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZKETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ZKsync Staked ETH (ZKETH)

Hvor mye er ZKsync Staked ETH (ZKETH) verdt i dag?
Live ZKETH prisen i USD er 4,672.82 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZKETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZKETH til USD er $ 4,672.82. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZKsync Staked ETH?
Markedsverdien for ZKETH er $ 25.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZKETH?
Den sirkulerende forsyningen av ZKETH er 5.55 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZKETH ?
ZKETH oppnådde en ATH-pris på 4,756.37 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZKETH?
ZKETH så en ATL-pris på 1,443.0 USD.
Hva er handelsvolumet til ZKETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZKETH er -- USD.
Vil ZKETH gå høyere i år?
ZKETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZKETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:52:49 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.