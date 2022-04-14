ZKGPT (ZKGPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZKGPT (ZKGPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZKGPT (ZKGPT) Informasjon ZKGPT is a Web3 search engine that integrates AI-driven language models with blockchain data to simplify navigation and analysis of decentralized platforms. It operates without traditional logins, allowing private interaction with features such as smart contract assessments, token data insights, and AI-driven content generation. Users who hold the $ZKGPT token gain access to additional tools, including advanced AI agents and governance participation. By providing a single interface for contract auditing, token analytics, and decentralized applications, ZKGPT aims to streamline the Web3 experience for a range of users, from beginners to experienced developers. Offisiell nettside: https://info.zkgpt.io Teknisk dokument: https://docs.zkgpt.io Kjøp ZKGPT nå!

ZKGPT (ZKGPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZKGPT (ZKGPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.65K $ 27.65K $ 27.65K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.65K $ 27.65K $ 27.65K All-time high: $ 0.00414383 $ 0.00414383 $ 0.00414383 All-Time Low: $ 0.00001121 $ 0.00001121 $ 0.00001121 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ZKGPT (ZKGPT) pris

ZKGPT (ZKGPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZKGPT (ZKGPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZKGPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZKGPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZKGPTs tokenomics, kan du utforske ZKGPT tokenets livepris!

ZKGPT prisforutsigelse Vil du vite hvor ZKGPT kan være på vei? Vår ZKGPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZKGPT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!