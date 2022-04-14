zkExchange (ZKEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i zkExchange (ZKEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

zkExchange (ZKEX) Informasjon zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders. Offisiell nettside: https://zkexchange.org/ Teknisk dokument: https://docs.zkexchange.org/ Kjøp ZKEX nå!

zkExchange (ZKEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for zkExchange (ZKEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 112.85K $ 112.85K $ 112.85K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 112.85K $ 112.85K $ 112.85K All-time high: $ 0.170424 $ 0.170424 $ 0.170424 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00112851 $ 0.00112851 $ 0.00112851 Lær mer om zkExchange (ZKEX) pris

zkExchange (ZKEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak zkExchange (ZKEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZKEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZKEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZKEXs tokenomics, kan du utforske ZKEX tokenets livepris!

