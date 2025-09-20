zkExchange (ZKEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00112342 24 timer lav $ 0.00114745 24 timer høy All Time High $ 0.170424 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) -1.15%

zkExchange (ZKEX) sanntidsprisen er $0.00112894. I løpet av de siste 24 timene har ZKEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00112342 og et toppnivå på $ 0.00114745, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZKEX er $ 0.170424, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZKEX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og -1.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

zkExchange (ZKEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 112.85K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.85K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på zkExchange er $ 112.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZKEX er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.85K.