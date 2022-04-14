ZKBase (ZKB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZKBase (ZKB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZKBase (ZKB) Informasjon Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders Offisiell nettside: https://zkbase.org Kjøp ZKB nå!

ZKBase (ZKB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZKBase (ZKB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 514.20K $ 514.20K $ 514.20K Total forsyning: $ 598.01M $ 598.01M $ 598.01M Sirkulerende forsyning: $ 223.45M $ 223.45M $ 223.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M All-time high: $ 11.24 $ 11.24 $ 11.24 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00230118 $ 0.00230118 $ 0.00230118 Lær mer om ZKBase (ZKB) pris

ZKBase (ZKB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZKBase (ZKB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZKB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZKB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZKBs tokenomics, kan du utforske ZKB tokenets livepris!

ZKB prisforutsigelse Vil du vite hvor ZKB kan være på vei? Vår ZKB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZKB tokenets prisforutsigelse nå!

