ZKBase (ZKB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00120031 $ 0.00120031 $ 0.00120031 24 timer lav $ 0.00380109 $ 0.00380109 $ 0.00380109 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00120031$ 0.00120031 $ 0.00120031 24 timer høy $ 0.00380109$ 0.00380109 $ 0.00380109 All Time High $ 11.24$ 11.24 $ 11.24 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -26.31% Prisendring (7D) -22.19% Prisendring (7D) -22.19%

ZKBase (ZKB) sanntidsprisen er $0.00280092. I løpet av de siste 24 timene har ZKB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00120031 og et toppnivå på $ 0.00380109, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZKB er $ 11.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZKB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -26.31% over 24 timer og -22.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZKBase (ZKB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 625.87K$ 625.87K $ 625.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Opplagsforsyning 223.45M 223.45M 223.45M Total forsyning 598,008,482.8432599 598,008,482.8432599 598,008,482.8432599

Nåværende markedsverdi på ZKBase er $ 625.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZKB er 223.45M, med en total tilgang på 598008482.8432599. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.67M.