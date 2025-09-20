zkApes Token (ZAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -3.16% Prisendring (7D) -10.87% Prisendring (7D) -10.87%

zkApes Token (ZAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZAT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZAT endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -3.16% over 24 timer og -10.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

zkApes Token (ZAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.42K$ 95.42K $ 95.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 139.18K$ 139.18K $ 139.18K Opplagsforsyning 47.18T 47.18T 47.18T Total forsyning 68,808,896,238,081.5 68,808,896,238,081.5 68,808,896,238,081.5

Nåværende markedsverdi på zkApes Token er $ 95.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZAT er 47.18T, med en total tilgang på 68808896238081.5. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.18K.