zJOE (ZJOE) Informasjon Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX. Offisiell nettside: https://vectorfinance.io/ Teknisk dokument: https://docs.vectorfinance.io/

zJOE (ZJOE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for zJOE (ZJOE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.12M Total forsyning: $ 14.12M Sirkulerende forsyning: $ 14.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.12M All-time high: $ 0.839411 All-Time Low: $ 0.087044 Nåværende pris: $ 0.22072

zJOE (ZJOE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak zJOE (ZJOE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZJOE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZJOE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZJOEs tokenomics, kan du utforske ZJOE tokenets livepris!

ZJOE prisforutsigelse Vil du vite hvor ZJOE kan være på vei? Vår ZJOE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

