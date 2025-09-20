zJOE (ZJOE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.839411$ 0.839411 $ 0.839411 Laveste pris $ 0.087044$ 0.087044 $ 0.087044 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +26.85% Prisendring (7D) +26.85%

zJOE (ZJOE) sanntidsprisen er $0.259415. I løpet av de siste 24 timene har ZJOE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZJOE er $ 0.839411, mens den rekordlave prisen er $ 0.087044.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZJOE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +26.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

zJOE (ZJOE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Opplagsforsyning 14.12M 14.12M 14.12M Total forsyning 14,115,499.00823794 14,115,499.00823794 14,115,499.00823794

Nåværende markedsverdi på zJOE er $ 3.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZJOE er 14.12M, med en total tilgang på 14115499.00823794. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.66M.