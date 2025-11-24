Hva er ZVLT

Zivoe Vault (ZVLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zivoe Vault (ZVLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zivoe Vault (ZVLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zivoe Vault (ZVLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.30M Total forsyning: $ 6.14M Sirkulerende forsyning: $ 6.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.40M All-time high: $ 1.046 All-Time Low: $ 1.028 Nåværende pris: $ 1.042

Zivoe Vault (ZVLT) Informasjon Offisiell nettside: https://www.zivoe.com/ Teknisk dokument: https://docs.zivoe.com/

Zivoe Vault (ZVLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zivoe Vault (ZVLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZVLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZVLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZVLTs tokenomics, kan du utforske ZVLT tokenets livepris!

ZVLT prisforutsigelse Vil du vite hvor ZVLT kan være på vei? Vår ZVLT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

