Zivoe Vault pris i dag

Sanntids Zivoe Vault (ZVLT) pris i dag er $ 1.042, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ZVLT til USD konverteringssats er $ 1.042 per ZVLT.

Zivoe Vault rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,295,311, med en sirkulerende forsyning på 6.14M ZVLT. I løpet av de siste 24 timene ZVLT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.046, mens tidenes laveste notering var $ 1.028.

Kortsiktig har ZVLT beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Zivoe Vault (ZVLT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Opplagsforsyning 6.14M 6.14M 6.14M Total forsyning 6,141,531.954239108 6,141,531.954239108 6,141,531.954239108

Nåværende markedsverdi på Zivoe Vault er $ 6.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZVLT er 6.14M, med en total tilgang på 6141531.954239108. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.40M.