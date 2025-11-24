Zirodelta pris i dag

Sanntids Zirodelta (ZDLT) pris i dag er $ 0.00138224, med en 1.75% endring de siste 24 timene. Nåværende ZDLT til USD konverteringssats er $ 0.00138224 per ZDLT.

Zirodelta rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,382,115, med en sirkulerende forsyning på 999.91M ZDLT. I løpet av de siste 24 timene ZDLT har den blitt handlet mellom $ 0.00134036(laveste) og $ 0.0014302 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00822159, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ZDLT beveget seg +0.12% i løpet av den siste timen og +5.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Zirodelta (ZDLT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.38M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.38M Opplagsforsyning 999.91M Total forsyning 999,912,518.0551652

