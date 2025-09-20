ZIPPY ($ZIPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 - $ 0
24 timer lav: $ 0
24 timer høy: $ 0
All Time High: $ 0
Laveste pris: $ 0
Prisendring (1H): -0.01%
Prisendring (1D): -1.72%
Prisendring (7D): -17.66%

ZIPPY ($ZIPPY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $ZIPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $ZIPPY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $ZIPPY endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.72% over 24 timer og -17.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZIPPY ($ZIPPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi: $ 28.58K
Volum (24 timer): --
Fullt utvannet markedsverdi: $ 28.58K
Opplagsforsyning: 690.00M
Total forsyning: 690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZIPPY er $ 28.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $ZIPPY er 690.00M, med en total tilgang på 690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.58K.