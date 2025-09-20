Dagens ZIPPY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $ZIPPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $ZIPPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZIPPY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $ZIPPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $ZIPPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ZIPPY Pris ($ZIPPY)

1 $ZIPPY til USD livepris:

--
----
-1.70%1D
ZIPPY ($ZIPPY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:36:36 (UTC+8)

ZIPPY ($ZIPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-1.72%

-17.66%

-17.66%

ZIPPY ($ZIPPY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $ZIPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $ZIPPY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $ZIPPY endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.72% over 24 timer og -17.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZIPPY ($ZIPPY) Markedsinformasjon

$ 28.58K
$ 28.58K$ 28.58K

--
----

$ 28.58K
$ 28.58K$ 28.58K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZIPPY er $ 28.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $ZIPPY er 690.00M, med en total tilgang på 690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.58K.

ZIPPY ($ZIPPY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ZIPPY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZIPPY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZIPPY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZIPPY til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.72%
30 dager$ 0-33.45%
60 dager$ 0+71.97%
90 dager$ 0--

Hva er ZIPPY ($ZIPPY)

Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

ZIPPY ($ZIPPY) Ressurs

Offisiell nettside

ZIPPY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZIPPY ($ZIPPY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZIPPY ($ZIPPY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZIPPY.

Sjekk ZIPPYprisprognosen nå!

$ZIPPY til lokale valutaer

ZIPPY ($ZIPPY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZIPPY ($ZIPPY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $ZIPPY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ZIPPY ($ZIPPY)

Hvor mye er ZIPPY ($ZIPPY) verdt i dag?
Live $ZIPPY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $ZIPPY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $ZIPPY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZIPPY?
Markedsverdien for $ZIPPY er $ 28.58K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $ZIPPY?
Den sirkulerende forsyningen av $ZIPPY er 690.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$ZIPPY ?
$ZIPPY oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $ZIPPY?
$ZIPPY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $ZIPPY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $ZIPPY er -- USD.
Vil $ZIPPY gå høyere i år?
$ZIPPY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $ZIPPY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:36:36 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.