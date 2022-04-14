Zipmex (ZMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zipmex (ZMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zipmex (ZMT) Informasjon ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment. Offisiell nettside: https://trade.zipmex.com/trade/BTCUSD

Zipmex (ZMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zipmex (ZMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 977.32K $ 977.32K $ 977.32K Total forsyning: $ 199.53M $ 199.53M $ 199.53M Sirkulerende forsyning: $ 88.57M $ 88.57M $ 88.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M All-time high: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01103405 $ 0.01103405 $ 0.01103405 Lær mer om Zipmex (ZMT) pris

Zipmex (ZMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zipmex (ZMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZMTs tokenomics, kan du utforske ZMT tokenets livepris!

ZMT prisforutsigelse Vil du vite hvor ZMT kan være på vei? Vår ZMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

