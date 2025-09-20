Zipmex (ZMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 Laveste pris $ 0.00018995$ 0.00018995 $ 0.00018995 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Zipmex (ZMT) sanntidsprisen er $0.01103405. I løpet av de siste 24 timene har ZMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZMT er $ 5.88, mens den rekordlave prisen er $ 0.00018995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZMT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zipmex (ZMT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 977.32K$ 977.32K $ 977.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Opplagsforsyning 88.57M 88.57M 88.57M Total forsyning 199,526,316.0 199,526,316.0 199,526,316.0

Nåværende markedsverdi på Zipmex er $ 977.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZMT er 88.57M, med en total tilgang på 199526316.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.20M.