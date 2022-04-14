Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Informasjon ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments. Offisiell nettside: https://www.zillionxo.io/ Kjøp ZILLIONXO nå!

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.74K $ 29.74K $ 29.74K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.22K $ 38.22K $ 38.22K All-time high: $ 0.772264 $ 0.772264 $ 0.772264 All-Time Low: $ 0.00127633 $ 0.00127633 $ 0.00127633 Nåværende pris: $ 0.00181986 $ 0.00181986 $ 0.00181986 Lær mer om Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) pris

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZILLIONXO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZILLIONXO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZILLIONXOs tokenomics, kan du utforske ZILLIONXO tokenets livepris!

