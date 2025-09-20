Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00127633 $ 0.00127633 $ 0.00127633 24 timer lav $ 0.00185621 $ 0.00185621 $ 0.00185621 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00127633$ 0.00127633 $ 0.00127633 24 timer høy $ 0.00185621$ 0.00185621 $ 0.00185621 All Time High $ 0.772264$ 0.772264 $ 0.772264 Laveste pris $ 0.00127633$ 0.00127633 $ 0.00127633 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) +1.11% Prisendring (7D) +5.76% Prisendring (7D) +5.76%

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) sanntidsprisen er $0.00185511. I løpet av de siste 24 timene har ZILLIONXO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00127633 og et toppnivå på $ 0.00185621, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZILLIONXO er $ 0.772264, mens den rekordlave prisen er $ 0.00127633.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZILLIONXO endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +1.11% over 24 timer og +5.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.96K$ 38.96K $ 38.96K Opplagsforsyning 16.34M 16.34M 16.34M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Zillion Aakar XO er $ 30.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZILLIONXO er 16.34M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.96K.