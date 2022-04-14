Ziktalk (ZIK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ziktalk (ZIK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ziktalk (ZIK) Informasjon Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations. Offisiell nettside: https://www.ziktalk.com/ Teknisk dokument: https://ziktalk.com/Ziktalk_Whitepaper_Web_3.0_Social_Platform_v2.5.pdf Kjøp ZIK nå!

Ziktalk (ZIK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ziktalk (ZIK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 675.49K $ 675.49K $ 675.49K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 461.76M $ 461.76M $ 461.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M All-time high: $ 0.11414 $ 0.11414 $ 0.11414 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00146288 $ 0.00146288 $ 0.00146288 Lær mer om Ziktalk (ZIK) pris

Ziktalk (ZIK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ziktalk (ZIK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZIK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZIK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZIKs tokenomics, kan du utforske ZIK tokenets livepris!

ZIK prisforutsigelse Vil du vite hvor ZIK kan være på vei? Vår ZIK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZIK tokenets prisforutsigelse nå!

