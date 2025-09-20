Ziktalk (ZIK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.11414$ 0.11414 $ 0.11414 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Ziktalk (ZIK) sanntidsprisen er $0.00146288. I løpet av de siste 24 timene har ZIK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZIK er $ 0.11414, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZIK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ziktalk (ZIK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 675.49K$ 675.49K $ 675.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Opplagsforsyning 461.76M 461.76M 461.76M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ziktalk er $ 675.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZIK er 461.76M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.46M.