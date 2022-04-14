Zeuz (ZEUZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zeuz (ZEUZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zeuz (ZEUZ) Informasjon Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading Offisiell nettside: https://zeuz.trade Teknisk dokument: https://docs.zeuz.trade Kjøp ZEUZ nå!

Zeuz (ZEUZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zeuz (ZEUZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.75K $ 31.75K $ 31.75K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.75K $ 31.75K $ 31.75K All-time high: $ 0.00512081 $ 0.00512081 $ 0.00512081 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Zeuz (ZEUZ) pris

Zeuz (ZEUZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zeuz (ZEUZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZEUZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZEUZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZEUZs tokenomics, kan du utforske ZEUZ tokenets livepris!

ZEUZ prisforutsigelse
Vil du vite hvor ZEUZ kan være på vei? Vår ZEUZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

