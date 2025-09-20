Zeuz (ZEUZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00512081 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.99% Prisendring (7D) -7.80%

Zeuz (ZEUZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZEUZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZEUZ er $ 0.00512081, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZEUZ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.99% over 24 timer og -7.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zeuz (ZEUZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.53K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.53K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Zeuz er $ 32.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZEUZ er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.53K.