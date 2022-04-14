Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zeus Network zBTC (ZBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zeus Network zBTC (ZBTC) Informasjon zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets. Offisiell nettside: https://btc.apollodex.io/ Kjøp ZBTC nå!

Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zeus Network zBTC (ZBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.84M $ 57.84M $ 57.84M Total forsyning: $ 513.69 $ 513.69 $ 513.69 Sirkulerende forsyning: $ 513.69 $ 513.69 $ 513.69 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.84M $ 57.84M $ 57.84M All-time high: $ 123,873 $ 123,873 $ 123,873 All-Time Low: $ 74,576 $ 74,576 $ 74,576 Nåværende pris: $ 112,441 $ 112,441 $ 112,441 Lær mer om Zeus Network zBTC (ZBTC) pris

Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zeus Network zBTC (ZBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZBTCs tokenomics, kan du utforske ZBTC tokenets livepris!

