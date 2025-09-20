Zeus Network zBTC (ZBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 114,918 $ 114,918 $ 114,918 24 timer lav $ 117,027 $ 117,027 $ 117,027 24 timer høy 24 timer lav $ 114,918$ 114,918 $ 114,918 24 timer høy $ 117,027$ 117,027 $ 117,027 All Time High $ 123,873$ 123,873 $ 123,873 Laveste pris $ 74,576$ 74,576 $ 74,576 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -1.36% Prisendring (7D) -0.50% Prisendring (7D) -0.50%

Zeus Network zBTC (ZBTC) sanntidsprisen er $115,376. I løpet av de siste 24 timene har ZBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,918 og et toppnivå på $ 117,027, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZBTC er $ 123,873, mens den rekordlave prisen er $ 74,576.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZBTC endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.36% over 24 timer og -0.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zeus Network zBTC (ZBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.20M$ 59.20M $ 59.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.20M$ 59.20M $ 59.20M Opplagsforsyning 513.09 513.09 513.09 Total forsyning 513.08896236 513.08896236 513.08896236

Nåværende markedsverdi på Zeus Network zBTC er $ 59.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZBTC er 513.09, med en total tilgang på 513.08896236. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.20M.