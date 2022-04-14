Zereus AI (ZEREUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zereus AI (ZEREUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zereus AI (ZEREUS) Informasjon Zereus is an AI-powered crypto trading platform that combines real-time market intelligence with seamless cross-chain execution, powered by our in-house AI Quant that has generated $100,000+ realised user gains within first month of BETA. Launched on @believecoin & @launchcoin platform following the recent rise in the meta. Platform is currently paywalled with a 2.5 sol per month subscription fees, which will be changed later to token - sol subscription Offisiell nettside: https://zereus.ai/ Kjøp ZEREUS nå!

Zereus AI (ZEREUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zereus AI (ZEREUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.14K $ 53.14K $ 53.14K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.14K $ 53.14K $ 53.14K All-time high: $ 0.00029495 $ 0.00029495 $ 0.00029495 All-Time Low: $ 0.00004532 $ 0.00004532 $ 0.00004532 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Zereus AI (ZEREUS) pris

Zereus AI (ZEREUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zereus AI (ZEREUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZEREUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZEREUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZEREUSs tokenomics, kan du utforske ZEREUS tokenets livepris!

ZEREUS prisforutsigelse Vil du vite hvor ZEREUS kan være på vei? Vår ZEREUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZEREUS tokenets prisforutsigelse nå!

