Zereus is an AI-powered crypto trading platform that combines real-time market intelligence with seamless cross-chain execution, powered by our in-house AI Quant that has generated $100,000+ realised user gains within first month of BETA. Launched on @believecoin & @launchcoin platform following the recent rise in the meta. Platform is currently paywalled with a 2.5 sol per month subscription fees, which will be changed later to token - sol subscription
Zereus AI (ZEREUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Zereus AI (ZEREUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ZEREUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ZEREUS tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ZEREUSs tokenomics, kan du utforske ZEREUS tokenets livepris!
