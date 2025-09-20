Zereus AI (ZEREUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) +1.58% Prisendring (7D) +0.70%

Zereus AI (ZEREUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZEREUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZEREUS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZEREUS endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, +1.58% over 24 timer og +0.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zereus AI (ZEREUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.43K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.43K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,999,999.99

Nåværende markedsverdi på Zereus AI er $ 59.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZEREUS er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.99. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.43K.