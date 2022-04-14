zerescan (ZERESCAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i zerescan (ZERESCAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

zerescan (ZERESCAN) Informasjon I created a Solana whale transaction monitoring system integrated with Twitter and a Telegram chat. The platform automatically tweets large transactions and includes an AI agent powered by ZerePy to provide analytical insights. This AI not only posts detailed breakdowns of whale transactions but also engages with users by replying to their queries. Together, the automation and AI ensure consistent updates and interactive discussions about Solana whales, making it a dynamic and insightful tool for the community. Offisiell nettside: https://x.com/0xzerescan Kjøp ZERESCAN nå!

zerescan (ZERESCAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for zerescan (ZERESCAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.94K $ 9.94K $ 9.94K Total forsyning: $ 998.21M $ 998.21M $ 998.21M Sirkulerende forsyning: $ 998.21M $ 998.21M $ 998.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.94K $ 9.94K $ 9.94K All-time high: $ 0.00029956 $ 0.00029956 $ 0.00029956 All-Time Low: $ 0.00000493 $ 0.00000493 $ 0.00000493 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om zerescan (ZERESCAN) pris

zerescan (ZERESCAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak zerescan (ZERESCAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZERESCAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZERESCAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZERESCANs tokenomics, kan du utforske ZERESCAN tokenets livepris!

