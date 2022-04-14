ZENZO (ZNZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZENZO (ZNZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZENZO (ZNZ) Informasjon ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io. Offisiell nettside: http://www.zenzo.io Kjøp ZNZ nå!

ZENZO (ZNZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZENZO (ZNZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.65K $ 10.65K $ 10.65K Total forsyning: $ 83.00M $ 83.00M $ 83.00M Sirkulerende forsyning: $ 28.61M $ 28.61M $ 28.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.89K $ 30.89K $ 30.89K All-time high: $ 3.34 $ 3.34 $ 3.34 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00037219 $ 0.00037219 $ 0.00037219 Lær mer om ZENZO (ZNZ) pris

ZENZO (ZNZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZENZO (ZNZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZNZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZNZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZNZs tokenomics, kan du utforske ZNZ tokenets livepris!

ZNZ prisforutsigelse Vil du vite hvor ZNZ kan være på vei? Vår ZNZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZNZ tokenets prisforutsigelse nå!

