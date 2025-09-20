ZENZO (ZNZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.34$ 3.34 $ 3.34 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -53.20% Prisendring (7D) -17.90% Prisendring (7D) -17.90%

ZENZO (ZNZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZNZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZNZ er $ 3.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZNZ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -53.20% over 24 timer og -17.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZENZO (ZNZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K Opplagsforsyning 28.61M 28.61M 28.61M Total forsyning 83,000,000.0 83,000,000.0 83,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZENZO er $ 11.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZNZ er 28.61M, med en total tilgang på 83000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.90K.