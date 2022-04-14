Zenrock BTC (ZENBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zenrock BTC (ZENBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zenrock BTC (ZENBTC) Informasjon zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem. Offisiell nettside: https://www.zenbtc.io Teknisk dokument: https://www.zenrockfoundation.io/documents Kjøp ZENBTC nå!

Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zenrock BTC (ZENBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M Total forsyning: $ 67.05 $ 67.05 $ 67.05 Sirkulerende forsyning: $ 67.05 $ 67.05 $ 67.05 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M All-time high: $ 125,009 $ 125,009 $ 125,009 All-Time Low: $ 96,859 $ 96,859 $ 96,859 Nåværende pris: $ 112,531 $ 112,531 $ 112,531 Lær mer om Zenrock BTC (ZENBTC) pris

Zenrock BTC (ZENBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zenrock BTC (ZENBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZENBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZENBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZENBTCs tokenomics, kan du utforske ZENBTC tokenets livepris!

