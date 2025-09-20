Zenrock BTC (ZENBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 114,982 24 timer høy $ 117,344 All Time High $ 125,009 Laveste pris $ 96,859 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -1.23% Prisendring (7D) -0.67%

Zenrock BTC (ZENBTC) sanntidsprisen er $115,693. I løpet av de siste 24 timene har ZENBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,982 og et toppnivå på $ 117,344, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZENBTC er $ 125,009, mens den rekordlave prisen er $ 96,859.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZENBTC endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zenrock BTC (ZENBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.76M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.76M Opplagsforsyning 67.05 Total forsyning 67.04626801

Nåværende markedsverdi på Zenrock BTC er $ 7.76M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZENBTC er 67.05, med en total tilgang på 67.04626801. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.76M.