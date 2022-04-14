ZENKOKU (CDB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZENKOKU (CDB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZENKOKU (CDB) Informasjon We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Offisiell nettside: https://companydata.tsujigawa.com/ Teknisk dokument: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/ Kjøp CDB nå!

ZENKOKU (CDB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZENKOKU (CDB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 127.27K $ 127.27K $ 127.27K Total forsyning: $ 968.34M $ 968.34M $ 968.34M Sirkulerende forsyning: $ 968.34M $ 968.34M $ 968.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 127.27K $ 127.27K $ 127.27K All-time high: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013143 $ 0.00013143 $ 0.00013143 Lær mer om ZENKOKU (CDB) pris

ZENKOKU (CDB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZENKOKU (CDB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CDB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CDB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CDBs tokenomics, kan du utforske CDB tokenets livepris!

