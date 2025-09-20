Dagens ZENKOKU livepris er 0.00016183 USD. Spor prisoppdateringer for CDB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CDB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZENKOKU livepris er 0.00016183 USD. Spor prisoppdateringer for CDB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CDB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CDB

CDB Prisinformasjon

CDB teknisk dokument

CDB Offisiell nettside

CDB tokenomics

CDB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ZENKOKU Logo

ZENKOKU Pris (CDB)

Ikke oppført

1 CDB til USD livepris:

$0.00016183
$0.00016183$0.00016183
-4.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ZENKOKU (CDB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:07:51 (UTC+8)

ZENKOKU (CDB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00015516
$ 0.00015516$ 0.00015516
24 timer lav
$ 0.0001739
$ 0.0001739$ 0.0001739
24 timer høy

$ 0.00015516
$ 0.00015516$ 0.00015516

$ 0.0001739
$ 0.0001739$ 0.0001739

$ 0.00397408
$ 0.00397408$ 0.00397408

$ 0.00015516
$ 0.00015516$ 0.00015516

-1.11%

-4.34%

-33.77%

-33.77%

ZENKOKU (CDB) sanntidsprisen er $0.00016183. I løpet av de siste 24 timene har CDB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015516 og et toppnivå på $ 0.0001739, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CDB er $ 0.00397408, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015516.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CDB endret seg med -1.11% i løpet av den siste timen, -4.34% over 24 timer og -33.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZENKOKU (CDB) Markedsinformasjon

$ 156.71K
$ 156.71K$ 156.71K

--
----

$ 156.71K
$ 156.71K$ 156.71K

968.34M
968.34M 968.34M

968,344,619.568007
968,344,619.568007 968,344,619.568007

Nåværende markedsverdi på ZENKOKU er $ 156.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CDB er 968.34M, med en total tilgang på 968344619.568007. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 156.71K.

ZENKOKU (CDB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ZENKOKU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZENKOKU til USD ble $ -0.0000714741.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZENKOKU til USD ble $ -0.0001506959.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZENKOKU til USD ble $ -0.001427614808268393.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.34%
30 dager$ -0.0000714741-44.16%
60 dager$ -0.0001506959-93.11%
90 dager$ -0.001427614808268393-89.81%

Hva er ZENKOKU (CDB)

We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ZENKOKU (CDB) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

ZENKOKU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZENKOKU (CDB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZENKOKU (CDB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZENKOKU.

Sjekk ZENKOKUprisprognosen nå!

CDB til lokale valutaer

ZENKOKU (CDB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZENKOKU (CDB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CDB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ZENKOKU (CDB)

Hvor mye er ZENKOKU (CDB) verdt i dag?
Live CDB prisen i USD er 0.00016183 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CDB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CDB til USD er $ 0.00016183. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZENKOKU?
Markedsverdien for CDB er $ 156.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CDB?
Den sirkulerende forsyningen av CDB er 968.34M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCDB ?
CDB oppnådde en ATH-pris på 0.00397408 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CDB?
CDB så en ATL-pris på 0.00015516 USD.
Hva er handelsvolumet til CDB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CDB er -- USD.
Vil CDB gå høyere i år?
CDB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CDB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:07:51 (UTC+8)

ZENKOKU (CDB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.