ZENKOKU (CDB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00015516 $ 0.00015516 $ 0.00015516 24 timer lav $ 0.0001739 $ 0.0001739 $ 0.0001739 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00015516$ 0.00015516 $ 0.00015516 24 timer høy $ 0.0001739$ 0.0001739 $ 0.0001739 All Time High $ 0.00397408$ 0.00397408 $ 0.00397408 Laveste pris $ 0.00015516$ 0.00015516 $ 0.00015516 Prisendring (1H) -1.11% Prisendring (1D) -4.34% Prisendring (7D) -33.77% Prisendring (7D) -33.77%

ZENKOKU (CDB) sanntidsprisen er $0.00016183. I løpet av de siste 24 timene har CDB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015516 og et toppnivå på $ 0.0001739, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CDB er $ 0.00397408, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015516.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CDB endret seg med -1.11% i løpet av den siste timen, -4.34% over 24 timer og -33.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZENKOKU (CDB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 156.71K$ 156.71K $ 156.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 156.71K$ 156.71K $ 156.71K Opplagsforsyning 968.34M 968.34M 968.34M Total forsyning 968,344,619.568007 968,344,619.568007 968,344,619.568007

Nåværende markedsverdi på ZENKOKU er $ 156.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CDB er 968.34M, med en total tilgang på 968344619.568007. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 156.71K.