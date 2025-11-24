Hva er ZENAI

Zen AI (ZENAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zen AI (ZENAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zen AI (ZENAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zen AI (ZENAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.75K $ 36.75K $ 36.75K Total forsyning: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M Sirkulerende forsyning: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.75K $ 36.75K $ 36.75K All-time high: $ 0.00415367 $ 0.00415367 $ 0.00415367 All-Time Low: $ 0.00003429 $ 0.00003429 $ 0.00003429 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Zen AI (ZENAI) pris Kjøp ZENAI nå!

Zen AI (ZENAI) Informasjon Offisiell nettside: https://zen-ai.pro/

Zen AI (ZENAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zen AI (ZENAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZENAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZENAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZENAIs tokenomics, kan du utforske ZENAI tokenets livepris!

ZENAI prisforutsigelse Vil du vite hvor ZENAI kan være på vei? Vår ZENAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZENAI tokenets prisforutsigelse nå!

