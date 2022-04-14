Zeitgeist (ZTG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zeitgeist (ZTG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zeitgeist (ZTG) Informasjon Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus. Offisiell nettside: https://zeitgeist.pm/ Kjøp ZTG nå!

Zeitgeist (ZTG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zeitgeist (ZTG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 309.33K $ 309.33K $ 309.33K Total forsyning: $ 115.46M $ 115.46M $ 115.46M Sirkulerende forsyning: $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 387.65K $ 387.65K $ 387.65K All-time high: $ 0.325145 $ 0.325145 $ 0.325145 All-Time Low: $ 0.00322863 $ 0.00322863 $ 0.00322863 Nåværende pris: $ 0.00335734 $ 0.00335734 $ 0.00335734 Lær mer om Zeitgeist (ZTG) pris

Zeitgeist (ZTG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zeitgeist (ZTG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZTG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZTG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZTGs tokenomics, kan du utforske ZTG tokenets livepris!

