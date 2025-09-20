Zeitgeist (ZTG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.325145$ 0.325145 $ 0.325145 Laveste pris $ 0.00322863$ 0.00322863 $ 0.00322863 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Zeitgeist (ZTG) sanntidsprisen er $0.00335734. I løpet av de siste 24 timene har ZTG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZTG er $ 0.325145, mens den rekordlave prisen er $ 0.00322863.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZTG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zeitgeist (ZTG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 309.33K$ 309.33K $ 309.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 387.65K$ 387.65K $ 387.65K Opplagsforsyning 92.14M 92.14M 92.14M Total forsyning 115,463,187.5308444 115,463,187.5308444 115,463,187.5308444

Nåværende markedsverdi på Zeitgeist er $ 309.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZTG er 92.14M, med en total tilgang på 115463187.5308444. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 387.65K.