Zegent AI (ZGEN) Informasjon Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.

Zegent AI (ZGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zegent AI (ZGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.43K $ 71.43K $ 71.43K Total forsyning: $ 827.02M $ 827.02M $ 827.02M Sirkulerende forsyning: $ 827.02M $ 827.02M $ 827.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.43K $ 71.43K $ 71.43K All-time high: $ 0.00545982 $ 0.00545982 $ 0.00545982 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Zegent AI (ZGEN) pris

Zegent AI (ZGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zegent AI (ZGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

