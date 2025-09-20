Zegent AI (ZGEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00545982$ 0.00545982 $ 0.00545982 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) +0.58% Prisendring (7D) -4.22% Prisendring (7D) -4.22%

Zegent AI (ZGEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZGEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZGEN er $ 0.00545982, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZGEN endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.58% over 24 timer og -4.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zegent AI (ZGEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.08K$ 81.08K $ 81.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.08K$ 81.08K $ 81.08K Opplagsforsyning 827.02M 827.02M 827.02M Total forsyning 827,018,766.6633686 827,018,766.6633686 827,018,766.6633686

Nåværende markedsverdi på Zegent AI er $ 81.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZGEN er 827.02M, med en total tilgang på 827018766.6633686. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.08K.