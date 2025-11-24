Zedxion USDZ pris i dag

Sanntids Zedxion USDZ (USDZ) pris i dag er $ 0.939788, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende USDZ til USD konverteringssats er $ 0.939788 per USDZ.

Zedxion USDZ rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,211,210, med en sirkulerende forsyning på 8.74M USDZ. I løpet av de siste 24 timene USDZ har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.75, mens tidenes laveste notering var $ 0.072763.

Kortsiktig har USDZ beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Zedxion USDZ (USDZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.76B$ 81.76B $ 81.76B Opplagsforsyning 8.74M 8.74M 8.74M Total forsyning 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Zedxion USDZ er $ 8.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDZ er 8.74M, med en total tilgang på 87000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.76B.