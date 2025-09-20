Zedxion (ZEDXION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.516867 $ 0.516867 $ 0.516867 24 timer lav $ 0.528015 $ 0.528015 $ 0.528015 24 timer høy 24 timer lav $ 0.516867$ 0.516867 $ 0.516867 24 timer høy $ 0.528015$ 0.528015 $ 0.528015 All Time High $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -1.71% Prisendring (7D) -0.86% Prisendring (7D) -0.86%

Zedxion (ZEDXION) sanntidsprisen er $0.517986. I løpet av de siste 24 timene har ZEDXION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.516867 og et toppnivå på $ 0.528015, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZEDXION er $ 1.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZEDXION endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -1.71% over 24 timer og -0.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zedxion (ZEDXION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.35M$ 63.35M $ 63.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.46B$ 2.46B $ 2.46B Opplagsforsyning 122.32M 122.32M 122.32M Total forsyning 4,756,558,137.0 4,756,558,137.0 4,756,558,137.0

Nåværende markedsverdi på Zedxion er $ 63.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZEDXION er 122.32M, med en total tilgang på 4756558137.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.46B.