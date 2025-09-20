Dagens Zedxion livepris er 0.517986 USD. Spor prisoppdateringer for ZEDXION til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZEDXION pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Zedxion livepris er 0.517986 USD. Spor prisoppdateringer for ZEDXION til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZEDXION pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Zedxion Pris (ZEDXION)

Ikke oppført

1 ZEDXION til USD livepris:

$0.517986
$0.517986$0.517986
-1.70%1D
USD
Zedxion (ZEDXION) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:50:28 (UTC+8)

Zedxion (ZEDXION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.516867
$ 0.516867$ 0.516867
24 timer lav
$ 0.528015
$ 0.528015$ 0.528015
24 timer høy

$ 0.516867
$ 0.516867$ 0.516867

$ 0.528015
$ 0.528015$ 0.528015

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-1.71%

-0.86%

-0.86%

Zedxion (ZEDXION) sanntidsprisen er $0.517986. I løpet av de siste 24 timene har ZEDXION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.516867 og et toppnivå på $ 0.528015, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZEDXION er $ 1.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZEDXION endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -1.71% over 24 timer og -0.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zedxion (ZEDXION) Markedsinformasjon

$ 63.35M
$ 63.35M$ 63.35M

--
----

$ 2.46B
$ 2.46B$ 2.46B

122.32M
122.32M 122.32M

4,756,558,137.0
4,756,558,137.0 4,756,558,137.0

Nåværende markedsverdi på Zedxion er $ 63.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZEDXION er 122.32M, med en total tilgang på 4756558137.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.46B.

Zedxion (ZEDXION) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Zedxion til USD ble $ -0.0090182756527181.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Zedxion til USD ble $ -0.0005040003.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Zedxion til USD ble $ +0.0545254854.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Zedxion til USD ble $ +0.1203383803120316.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0090182756527181-1.71%
30 dager$ -0.0005040003-0.09%
60 dager$ +0.0545254854+10.53%
90 dager$ +0.1203383803120316+30.26%

Hva er Zedxion (ZEDXION)

Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token."

Zedxion (ZEDXION) Ressurs

Zedxion Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Zedxion (ZEDXION) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Zedxion (ZEDXION) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Zedxion.

Zedxion (ZEDXION) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zedxion (ZEDXION) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZEDXION tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Zedxion (ZEDXION)

Hvor mye er Zedxion (ZEDXION) verdt i dag?
Live ZEDXION prisen i USD er 0.517986 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZEDXION-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZEDXION til USD er $ 0.517986. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Zedxion?
Markedsverdien for ZEDXION er $ 63.35M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZEDXION?
Den sirkulerende forsyningen av ZEDXION er 122.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZEDXION ?
ZEDXION oppnådde en ATH-pris på 1.45 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZEDXION?
ZEDXION så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ZEDXION?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZEDXION er -- USD.
Vil ZEDXION gå høyere i år?
ZEDXION kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZEDXION prisprognosen for en mer grundig analyse.
Zedxion (ZEDXION) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.