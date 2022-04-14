Zeck Murris (ZECK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zeck Murris (ZECK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zeck Murris (ZECK) Informasjon Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner. Offisiell nettside: https://www.zecketteck.xyz/ Teknisk dokument: https://www.zecketteck.xyz/ Kjøp ZECK nå!

Zeck Murris (ZECK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zeck Murris (ZECK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.84K $ 11.84K $ 11.84K Total forsyning: $ 973.73M $ 973.73M $ 973.73M Sirkulerende forsyning: $ 973.73M $ 973.73M $ 973.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.84K $ 11.84K $ 11.84K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Zeck Murris (ZECK) pris

Zeck Murris (ZECK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zeck Murris (ZECK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZECK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZECK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZECKs tokenomics, kan du utforske ZECK tokenets livepris!

ZECK prisforutsigelse Vil du vite hvor ZECK kan være på vei? Vår ZECK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZECK tokenets prisforutsigelse nå!

