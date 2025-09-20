Zeck Murris (ZECK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +15.00%

Zeck Murris (ZECK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZECK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZECK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZECK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zeck Murris (ZECK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.84K Opplagsforsyning 973.73M Total forsyning 973,732,057.680569

Nåværende markedsverdi på Zeck Murris er $ 11.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZECK er 973.73M, med en total tilgang på 973732057.680569. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.84K.